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內地女生被騙勒索500萬自拍綁架片浪費警力被捕

2022-10-03 列印
■警員前日下午在旺角尋獲及拘捕這名姓鄒女子，涉浪費警力。
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電話騙案愈來愈離奇。一名在港讀書的內地女子受騙，按騙徒指使，自拍相片和影片假裝被綁架，交給騙徒，向其父母勒索五百萬元贖金，但沒有成功。最後該女子涉浪費警力而被捕。

一名在港讀副學士學位的內地女子，自八月起在網上認識一位自稱上海的「公安」，墮入情網，對「公安」堅信不疑。她在九月中為證自己沒犯案，一度向「情郎」匯款二十萬元。騙案之後被揭發，女子父母大怒，安排女兒回內地，女子上周五辦退學手續後，同日下午失蹤。稍後，父母在微信收到勒索片段，要求贖金。
父母收綁架照險被騙
警方指，上周五晚上接獲報案，一名十八歲內地女子的父母，疑在港升學的女兒被人綁架，從綁匪收到女兒的相片及影片，顯示女兒受傷及被禁錮。綁匪要求父母支付五百萬元贖金。案件交由西九龍總區重案組接手調查後，發現該女子在聲稱被綁架期間仍在尖沙咀自由行走。警員前日下午在旺角尋獲及拘捕這名姓鄒女子，涉浪費警力。

調查顯示，該女子在旺角入住酒店後，騙徒藉詞指她相貌與一名通緝犯相似，要求她參與「秘密行動」，扮演成通緝犯，拍片製造自己被虐的假象，用茄汁扮身上血漬，引出「壞人」同夥。女學生信以為真，與「公安」聯手，拍攝偽裝自己被綁架的相片及影片並發送給匪徒。

警方呼籲市民切勿輕易相信來歷不明的電話，尤其是聲稱為執法人員並要求參與「秘密行動」或提交保證金的來電。
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