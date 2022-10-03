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勞福局研訂抽查「天眼」時數下限

2022-10-03 列印
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勞福局局長孫玉菡（見圖）表示，當局會嚴肅跟進保良局留宿幼兒中心懷疑虐兒事件，當局將研究是否訂明抽查閉路電視片段的最低時數要求，以更有效防止虐兒。
嚴肅跟進保良局虐兒案

日前保良局主動公佈，一名幼童組的試用期員工被揭發涉粗暴對待最少六名幼童，其中一名兩歲嬰兒被多次推倒，及後再有人被捕。孫玉菡指，非常關注有關個案，又提到虐兒個案是因為社署採用新的巡查辦法，積極抽查閉路電視片段而發現。他指，當局將研究是否訂明抽查閉路電視片段的最低時數要求，並嘗試符合私隱要求。他又透露，已找了一間大學幫忙，希望能以他們的技術，自動識別一些懷疑高危虐兒動作，現在已在童樂居試用。
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