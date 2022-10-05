海外自由外出 返港「藍碼」 機組人員變相0+0率先復常

■國泰撤銷機組人員的海外閉環隔離安排，可離開酒店活動。

各界都期望疫情放緩下，香港盡快復常，而政府先放寬機組人員的特定檢疫安排。國泰航空昨向員工發內部信，宣佈取消機組人員到外地需閉環式隔離規定，可離開酒店活動，抵港後檢測陰性可獲發「藍碼」，但連續四日須做核酸檢測，新安排變相是「0+0」。有商界代表指先讓航空業「0+0」是正常，其他行業亦應逐步復常；有醫學專家指不擔心輸入個案會突然增加，本港現時有條件實施「0+0」。由昨日凌晨起，國泰撤銷機組人員的海外閉環隔離安排，即他們執勤抵達外地後，可離開酒店活動，但除飲食外，要避免參與除口罩的活動，減少到人多擠逼的地方如酒吧等。連續４日核酸檢測至於返港的機組人員，如他們在過去一周並無在外站逗留，抵達機場進行核酸檢測後即可離開；相反，如曾在外站逗留，他們就要在機場「檢測待行」，即等候取得陰性證明，才能辦理入境手續。不同於一般入境人士抵港首三天要維持「黃碼」，檢測陰性的機組人員會豁免「黃碼」，獲發「藍碼」，可進入食肆等表列場所，變相是「0+0」。另外，抵港員工毋須再提交首四天活動記錄，但首四天都要接受核酸檢測，之後接受三天的醫學監察。政府昨日指有關檢疫安排即日生效，要求航空公司確保其機組人員逗留外站期間嚴格遵從要求，及制定內部機制，對違規的機組人員實施懲處。國泰稱有關調整令航空公司在增加航班方面更靈活，加強往返香港的航班網絡聯繫，國泰會在可行情況下盡快恢復更多航班。香港航空回覆傳媒指料放寬有助提升人手安排效益。有國泰空中服務員指自己在過去兩年需要在酒店房間閉環，形容取消有關規定是「正面的改動」；但亦有機組人員指長時間執勤後仍需「檢測待行」，情願以三天「黃碼」，換取檢測後放行。專家不擔心增輸入個案香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀回應本報指，先讓機組人員變相「0+0」是合理且正常，因「0+3」下不少港人計劃外遊，航空公司需增加人手來計劃航班，以應付龐大需求，而社會各行業整體都可「0+0」。至於新安排會否增加輸入個案，呼吸系統科專科醫生梁子超向本報指不擔心，因為外地與本港現時的傳播風險相近，港府才會放寬入境檢疫。本港絕對有條件實施「0+0」，稱和「0+3」無實質分別，當中差異純粹是前者不用再受「黃碼」限制；他指旅客現時是「檢測放行」，即使他們不能進入表列處所，但他們已走入社區，有沒有「黃碼」的作用不大。