任睇No.1
  • 28º
  • 83%
  • 2022年10月5日 星期三
熱門： 屯馬線任暟晴消費券重陽節載荷專家

日報新聞 > 港聞

海外自由外出 返港「藍碼」 機組人員變相0+0率先復常

2022-10-05 列印
■國泰抵港員工毋須再提交首四天的活動記錄。
Previous Next

各界都期望疫情放緩下，香港盡快復常，而政府先放寬機組人員的特定檢疫安排。國泰航空昨向員工發內部信，宣佈取消機組人員到外地需閉環式隔離規定，可離開酒店活動，抵港後檢測陰性可獲發「藍碼」，但連續四日須做核酸檢測，新安排變相是「0+0」。有商界代表指先讓航空業「0+0」是正常，其他行業亦應逐步復常；有醫學專家指不擔心輸入個案會突然增加，本港現時有條件實施「0+0」。

由昨日凌晨起，國泰撤銷機組人員的海外閉環隔離安排，即他們執勤抵達外地後，可離開酒店活動，但除飲食外，要避免參與除口罩的活動，減少到人多擠逼的地方如酒吧等。
連續４日核酸檢測

至於返港的機組人員，如他們在過去一周並無在外站逗留，抵達機場進行核酸檢測後即可離開；相反，如曾在外站逗留，他們就要在機場「檢測待行」，即等候取得陰性證明，才能辦理入境手續。

不同於一般入境人士抵港首三天要維持「黃碼」，檢測陰性的機組人員會豁免「黃碼」，獲發「藍碼」，可進入食肆等表列場所，變相是「0+0」。另外，抵港員工毋須再提交首四天活動記錄，但首四天都要接受核酸檢測，之後接受三天的醫學監察。

政府昨日指有關檢疫安排即日生效，要求航空公司確保其機組人員逗留外站期間嚴格遵從要求，及制定內部機制，對違規的機組人員實施懲處。

國泰稱有關調整令航空公司在增加航班方面更靈活，加強往返香港的航班網絡聯繫，國泰會在可行情況下盡快恢復更多航班。香港航空回覆傳媒指料放寬有助提升人手安排效益。有國泰空中服務員指自己在過去兩年需要在酒店房間閉環，形容取消有關規定是「正面的改動」；但亦有機組人員指長時間執勤後仍需「檢測待行」，情願以三天「黃碼」，換取檢測後放行。
專家不擔心增輸入個案

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀回應本報指，先讓機組人員變相「0+0」是合理且正常，因「0+3」下不少港人計劃外遊，航空公司需增加人手來計劃航班，以應付龐大需求，而社會各行業整體都可「0+0」。

至於新安排會否增加輸入個案，呼吸系統科專科醫生梁子超向本報指不擔心，因為外地與本港現時的傳播風險相近，港府才會放寬入境檢疫。本港絕對有條件實施「0+0」，稱和「0+3」無實質分別，當中差異純粹是前者不用再受「黃碼」限制；他指旅客現時是「檢測放行」，即使他們不能進入表列處所，但他們已走入社區，有沒有「黃碼」的作用不大。
■國泰撤銷機組人員的海外閉環隔離安排，可離開酒店活動。
■國泰撤銷機組人員的海外閉環隔離安排，可離開酒店活動。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
【虛擬資產監管與投資者保障新知】節目重溫
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd