海外自由外出 返港「藍碼」 機組人員變相0+0率先復常

由昨日凌晨起，國泰撤銷機組人員的海外閉環隔離安排，即他們執勤抵達外地後，可離開酒店活動，但除飲食外，要避免參與除口罩的活動，減少到人多擠逼的地方如酒吧等。
連續４日核酸檢測
至於返港的機組人員，如他們在過去一周並無在外站逗留，抵達機場進行核酸檢測後即可離開；相反，如曾在外站逗留，他們就要在機場「檢測待行」，即等候取得陰性證明，才能辦理入境手續。
不同於一般入境人士抵港首三天要維持「黃碼」，檢測陰性的機組人員會豁免「黃碼」，獲發「藍碼」，可進入食肆等表列場所，變相是「0+0」。另外，抵港員工毋須再提交首四天活動記錄，但首四天都要接受核酸檢測，之後接受三天的醫學監察。
政府昨日指有關檢疫安排即日生效，要求航空公司確保其機組人員逗留外站期間嚴格遵從要求，及制定內部機制，對違規的機組人員實施懲處。
國泰稱有關調整令航空公司在增加航班方面更靈活，加強往返香港的航班網絡聯繫，國泰會在可行情況下盡快恢復更多航班。香港航空回覆傳媒指料放寬有助提升人手安排效益。有國泰空中服務員指自己在過去兩年需要在酒店房間閉環，形容取消有關規定是「正面的改動」；但亦有機組人員指長時間執勤後仍需「檢測待行」，情願以三天「黃碼」，換取檢測後放行。
專家不擔心增輸入個案
香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀回應本報指，先讓機組人員變相「0+0」是合理且正常，因「0+3」下不少港人計劃外遊，航空公司需增加人手來計劃航班，以應付龐大需求，而社會各行業整體都可「0+0」。
至於新安排會否增加輸入個案，呼吸系統科專科醫生梁子超向本報指不擔心，因為外地與本港現時的傳播風險相近，港府才會放寬入境檢疫。本港絕對有條件實施「0+0」，稱和「0+3」無實質分別，當中差異純粹是前者不用再受「黃碼」限制；他指旅客現時是「檢測放行」，即使他們不能進入表列處所，但他們已走入社區，有沒有「黃碼」的作用不大。