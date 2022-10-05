專家倡取消「安心出行」 撤４人限聚

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前稱「安心出行」已完成歷史任務，可以取消。呼吸系統科專科醫生梁子超昨日亦認為，「安心出行」不只用在表列處所，但該些地方都不會主動檢查市民有否掃描，故很難起到追蹤效果。但他指「安心出行」現時與「疫苗通行證」屬半捆綁，除非港府改變進入表列處所要掃針卡的做法，否則可以停用。



至於本港於明天就會放寬社交距離措施，但四人限聚令仍然維持。梁稱限聚令已「名存實亡」，指假日時不少商場和鬧市都人頭湧湧，根本無可能做到四人限聚，稱港府如希望復常，就要取消有關規定。他認為目前是黃金機會放寬社交距離措施。但放寬口罩令可遲一步再檢討，因為社區傳播仍較多，加上冬季流感即將來臨，室內仍有需要戴口罩。

