至於本港於明天就會放寬社交距離措施，但四人限聚令仍然維持。梁稱限聚令已「名存實亡」，指假日時不少商場和鬧市都人頭湧湧，根本無可能做到四人限聚，稱港府如希望復常，就要取消有關規定。他認為目前是黃金機會放寬社交距離措施。但放寬口罩令可遲一步再檢討，因為社區傳播仍較多，加上冬季流感即將來臨，室內仍有需要戴口罩。
專家倡取消「安心出行」 撤４人限聚
至於本港於明天就會放寬社交距離措施，但四人限聚令仍然維持。梁稱限聚令已「名存實亡」，指假日時不少商場和鬧市都人頭湧湧，根本無可能做到四人限聚，稱港府如希望復常，就要取消有關規定。他認為目前是黃金機會放寬社交距離措施。但放寬口罩令可遲一步再檢討，因為社區傳播仍較多，加上冬季流感即將來臨，室內仍有需要戴口罩。
海外自由外出 返港「藍碼」 機組人員變相0+0率先復常
各界都期望疫情放緩下，香港盡快復常，而政府先放寬機組人員的特定檢疫安排。國泰航空昨向員工發內部信，宣佈取消機組人員到外地需閉環式隔離規定，可離開酒店活動，抵港後檢測陰性可獲發「藍碼」，但連續四日須做核...
2022-10-05
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美傳再出招打壓中國 截斷先進半導體技術
據多間外媒報道，美國政府最快本周公佈一系列措施，限制中國企業取得高效能運算技術，目的堵截中國發展先進的半導體技術。報道形容，這將是拜登政府在半導體領域對中國實行的最嚴厲措施。《紐約時報》率先發表有關消...
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北韓射最長程導彈 飛越日領空 10天內第5枚 美日韓譴責損地區穩定
北韓昨發射一枚中遠程彈道導彈，自二○一七年以來首次飛越日本領空，北海道等地一度發出避難警報。美日韓強烈譴責北韓嚴重影響地區穩定。今次是北韓十日內第五次發射彈道導彈，亦是今年內的第二十三次發射。南韓聯合...
2022-10-05
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Wetland 2期招標連環沽3伙
新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期連環兩度開售均報捷，項目明日進行第3輪銷售共80伙，項目開售前夕，同系第2期昨日連沽3伙別墅單位，單日套現逾4000萬。項目推售前夕，同系We...
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外圍造好恒指或高開 離岸人幣曾升見7.05
美國債息從高位回落，積弱已久的美股報復式大反彈，杜指周一升765點後，昨晚早段乘勝追擊，一度升近800點，並收復3萬點水平。內地及香港昨日假期休市，亞太股市則全線向好，當中日股升3%。離岸人民幣（CN...
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車仔AC大駁火 同場過關有得玩
雖然今季車路士和AC米蘭的表現並非特別好，至今僅分別排英超第五和意甲第五，但各自射手史達寧和基奧特就依然能夠保持腳風頻頻士哥。故今晚歐聯分組賽E組，藍獅主場迎戰紅黑軍，史達寧和基奧特繼續於門前搵食，將...
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唔諗攞獎Enjoy被封「MK活地亞倫」 葉念琛尊重有導演精雕細琢：我想拍多啲
由葉念琛監製、執導及編劇的TVB 55周年台慶劇《美麗戰場》，本周開播即成話題作，葉導直認劇集屬「狗血劇」，亦一早已釐定行恩怨情仇這條路，並欽點陳瀅孭飛，但就否認借陳瀅及方力申緋聞炒熱劇集，「咁做等如...
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李一飄 - 理順社交距離 加快鬆綁｜社論
外國加快步伐，擺脫新冠疫情對正常生活的干擾，例如美國，不再公佈感染人數，而絕大部份抗疫措施亦已成過去；新加坡全面開關，近日舉辦格蘭披治賽車，吸引逾三十萬旅客參與，破了當地紀錄⋯⋯多國已經通關，爭取復常...
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仲達 - 好好彩彩四班夠用｜頭號目標
第九場四班一二○○米。「好好彩彩」年屆八歲，而且自前季兩捷並征服三班後，已跨季十一仗未上過名，實在沒法保證能回復當年勇。不過向好的一方想，此駒評分已由高位向下調整了十四分，季內又已熱身，而且亦由蔡明紹...
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