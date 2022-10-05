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美股中段升758點

2022-10-05 列印
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杜指中段升七百五十八點，報三○二四九點；納指則升三百六十六點，報一一一八一點點。滙控美國預託證券價格見四十三點五五港元，升三點二港元；騰訊則見二百七十六點五五港元，升十二點七五港元。
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