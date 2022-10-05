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太空人初選﻿﻿﻿澳門表格曝光﻿

2022-10-05 列印
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國家將首次在港澳地區選拔「載荷專家」，本港周四起至本月二十七日接受初選報名，澳門日前已展開初選招募，厚達十五頁的報名表格曝光，包括要寫一篇不多於五百字的文章，介紹主要事業或學業成就。對香港有意報名人士來說具參考價值。

澳門初選招募從十月三日至十七日。澳門民航的「載荷專家」候選對象申報推薦表分為三部份，包括：「申報推薦表」、「健康狀況登記表」，和「家庭情況登記表」，厚達十五頁。

候選人除了要填寫個人資料、學歷、所有家庭成員等個人資料外，亦都要寫一篇不多於五百字的文章，介紹候選人主要事業或學業成就等，亦要提交任職單位和澳門政府的推薦意見。

同時，候選人要提交健康狀況登記表，申報有否傳染病、手術、家族遺傳病等病史等。此外，要申報與家人關係是否和睦等。
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