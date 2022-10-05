Pricerite實惠《周年賞》一年一度精選貨品低至1折 優惠全年最抵用盡消費券享 彈性分單服務

第九場四班一二○○米。「好好彩彩」年屆八歲，而且自前季兩捷並征服三班後，已跨季十一仗未上過名，實在沒法保證能回復當年勇。不過向好的一方想，此駒評分已由高位向下調整了十四分，季內又已熱身，而且亦由蔡明紹...

2022-10-05