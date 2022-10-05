Pricerite實惠《周年賞》一年一度精選貨品低至1折 優惠全年最抵用盡消費券享 彈性分單服務

Pricerite實惠《周年賞》優惠活動
日期：9月30日至10月17日（共18天）
分店：全線分店、網店、手機 APP
優惠1:震撼價產品精選
優惠2:用盡消費券 享彈性分單服務
買滿一千即可分單六大電子支付平台 隨你合併付款齊全又靈活
新一批政府電子消費券已於10月1日發放Pricerite實惠深明顧客對彈性消費的需求特意提供「分單」服務。由即日起，於Pricerite實惠門市購物滿 $1,000或以上，即可按自己的需求「分單」，以最多５個電子消費券帳戶結帳，非常適合一家大小一同購物。消費券使用的金額由顧客決定。如扣除所有消費券金額後仍有餘額需支付，顧客可按自己喜好隨意選擇付款方式（包括現金、信用卡等）。
優惠3:推出DBS信用卡優惠即享高達$360 折扣
於9月30日10月31日期間，Pricerite實惠與DBS推出信用卡優惠，DBS信用卡持卡人於Pricerite實惠門市網上商店簽賬可共享高達HK$360一扣即享折扣，或憑優惠碼「PHLDBS21」享9折優惠 。
●以上優惠受條款及細則約束。
●貨品圖片只供參考。
●貨品價格以購買當日Pricerite實惠收銀系統之價格為準。
●如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權。以單一發票折實後金額計算不適用於週年賞單張之貨品、送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用此推廣可與其他優惠同時使用包括其他會員積分推廣、會員生日雙倍積分、星期三雙倍會員積分(Caring card、Premium card、Prestige card、VIP card、公屋居屋及私樓優惠及購物券除外
●貨品數量有限，售完即止
●門市資料:http://crmg.ly/b5