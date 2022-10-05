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林小儀失蹤三周　夫懸紅5萬尋線索

2022-10-05 列印
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五十八歲女子林小儀自九月十四日離開粉嶺寓所後，懷疑前往粉嶺蝴蝶山行山後失蹤，至今音信杳然。其丈夫早前在網上發文指，有山友日前發現其使用的毛巾及懷疑屬於她的水樽。他昨日再發文並懸紅五萬元，希望有人可提供資料。

林小儀丈夫譚先生日前指山友通知，在北大刀刃徑往大刀刃方向發現一條毛巾搭在樹上，與妻子平日使用的毛巾一樣，但後來山友發現毛巾已不見。譚先生昨懸紅五萬元，冀有人可提供資料，任何人士若能提供資料，包括其照片及身處地方，經確認為當事人後，可獲酬。
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