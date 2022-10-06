助機管局派50萬張機票 旅發局迎通關擲億元吸旅客

■單先生（右二）和鄭小姐（左二）急不及待訪港，獲旅發局員工引路遊玩。

繼實施「0+3」之後，各界預計「0+0」的日子不遠了，旅客重臨，指日可待，各方迎客的籌備工作亦如箭在弦。旅發局計劃斥資最少一億元，待通關之後，馬上展開全球宣傳香港計劃，包括推出五大體驗活動、來訪享受全方位優惠、主動出擊吸引旅客重臨。而在「0+3」實施之後，已有海外旅客急不及待訪港，在旅發局協助下遊山玩水。旅發局指，全球宣傳香港計劃先集中在東南亞短途客源。至於內地市場，暫未未放寬檢疫措施，暫時不會大規模宣傳香港。局方在是次計劃將耗費最少一億元，務求展現香港多元魅力，提高旅客訪港的意欲。旅發局總幹事程鼎一說，受制於本港航班運力不足和港元強勢，令訪港旅客成本增加，料港府真的實施「0+0」之後，來港旅客人數短期內不會出現「V形反彈」，也「不會出現報復式旅遊」。但他對香港有信心，因為海外旅客一直以香港作為亞洲遊覽目的地的首選，長遠必能吸引旅客重臨香港。先瞄準東南亞短途客源局方部署三大吸客策略，一是啟動全球宣傳，包括透過社交媒體及公關推廣，展示香港標誌性的旅遊特色及嶄新體驗，傳遞香港熱切歡迎旅客的正面訊息。局方屆時會邀請全球逾五百個業界、旅遊媒體、意見領袖，以及動員一眾香港超級迷，親臨香港感受至新至潮的景點和體驗。旅發局亦向旅客推出五大主題體驗活動，包括維港新角度、文化藝術遊、味覺新享受、新景點新體驗及城市綠洲；局方提到，香港深度遊在海外旅客間愈來愈受歡迎，參與人數眾多，業界會乘勢舉辦更多旅行團。該局將舉辦及支持城中的大型活動，例如十二月舉行的香港繽紛冬日巡禮和跨年除夕倒數等；同時已成功爭取多個會展及獎勵旅遊活動，包括於二〇二四年在港復辦的科技創業會議RISE大會。此外，它會與業界包括航空公司、旅行社、酒店等推出不同優惠，加強及推出多項會議和獎勵旅遊的資助計劃。就有傳媒稱本港何時向全球旅客「大贈送」五十萬張機票。旅發局澄清，有關機票是機管局於二〇二〇年向航空公司購入，當時作為紓緩航空業措施，至於何時派發、如何派發等，均由機管局決定，一旦落實，旅發局會協助，向海外大肆宣傳。此外，港府上周放寬入境檢疫「0+3」，旅發局的旅客諮詢中心在過去一周迎來了不少訪客，其中來自廣州的單先生及來自馬來西亞的鄭小姐，自疫情開始以來一直分隔兩地，隨着本港逐步放寬限制，二人相約十月初在港相見；所謂好事成雙，港府剛好六日實施「0+3」，讓他們獲得額外三天活動時間。由於二人好動，旅發局透過「Hong Kong Travel Buddy」即時線上旅遊諮詢服務，介紹系列郊外、遠足活動。得悉二人赴西貢探索驗，當局同事幫忙在線上帶路，推介外賣超人氣菠蘿包，又協助聯絡提供戶外活動的商戶，讓二人的浪漫旅程更加豐富和滿足。