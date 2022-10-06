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寵物Staycation | 精選10間香港寵物友善酒店 最平由$998/晚起

2022-10-06 列印
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除了孩子外，毛孩亦是爸爸媽媽心中的寶，在帶小朋友去Staycation的同時，又會擔心毛孩在家中無人照料，很多家長都會選擇入住 寵物友善酒店！香港有不少 寵物友善酒店 ，豐儉由人，最平由$998起即可入住一晚！詳情：https://bit.ly/3fza03K
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