寵物Staycation | 精選10間香港寵物友善酒店 最平由$998/晚起

繼實施「0+3」之後，各界預計「0+0」的日子不遠了，旅客重臨，指日可待，各方迎客的籌備工作亦如箭在弦。旅發局計劃斥資最少一億元，待通關之後，馬上展開全球宣傳香港計劃，包括推出五大體驗活動、來訪享受全...

2022-10-06