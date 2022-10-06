膝關節退化為日常生活帶來諸多不便 打「透明質酸針」擊退關節痛 增強關節韌性

常言道：「人老腳先衰」，膝部關節是支撐人體上身重量、進行日常活動的重要部位，人體關節會隨年齡增長出現退化，不少長者上落樓梯、從沙發上起身、甚至散步都會感到膝部疼痛，對日常生活造成很大不便。膝關節退化意味膝部關節內的軟組織退化、人體分泌滑液的透明質酸分子量及濃度量會降低，少了一個緩衝膝部及軟組織的機制。其實退化的關節有機會獲得一定程度的復原，只要在膝部注射學名「透明質酸針」的透明質酸關節液補充劑，便有助紓緩痛楚、促進關節液分泌。CALM Medical「立即掂．香港血管及微創外科中心」運動創傷及營養學顧問李克強（Johny）分享打「透明質酸針」的療程及回答膝關節退化的常見問題，希望為受膝關節退化所苦的人士帶來福音。任何年齡人士 均可能患上關節退化長者是患上關節退化的高危族羣，除了膝部關節退化、肩膊痛亦是一種常見的痛症。長者隨年齡增長出現關節軟組織退化的情況，加上腿部肌肉流失，令長者行走困難、關節疼痛，亦令同住家人擔憂。Johny表示，關節軟組織是一個獨立運作的系統，一旦受到磨損就會疼痛，從而引起痛症及積水、積水不抽掉會加快退化及影響盆骨、腰骨及肩頸，甚至引起頭暈及頭痛。但由於關節軟組織是一個沒有神經及血管的結構，在醫療上造成的副作用比較少，只要能針對受損情況「對症下藥」就能減緩退化情況。打「透明質酸針」 增厚關節軟組織 舒緩痛症透明質酸是一種存在於關節結締組織中的天然物質，屬於關節滑液的重要成分，有潤滑關節、緩衝壓力及保護關節的作用。Johny表示打「透明質酸針」除了上述提到的好處，很重要的一個概念就是經過療程後能增厚患者的關節軟組織、強化關節耐受性並舒緩痛楚。不少有長跑習慣的人士每年都到Johny診所打一支由意大利進口、醫務醫生署批准，受到國際認證的Regenflex「立即掂」關節滑液針，既能舒緩運動帶來的不適亦能起到保護關節的作用，文獻顯示一年能增厚軟組織三倍。另外，不少患上關節退化的長者經過一兩年的「關節滑液針」療程後其膝部關節均得到顯著的修復，不再感到疼痛，大大增強日常生活的便利性。「立即掂」關節滑液針已為超過3000個成功案例回復活動功能及舒緩疼痛，Johny期望這個消息能為受關節退化所苦的人士帶來希望。衞生署註冊編號：190290「立即掂」查詢熱線9299 8770