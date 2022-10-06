4運動員奪傑青 張家朗：固執係堅持

張家朗致辭時表示，自己在練習及比賽中的鬥心強，若達不到目標，便會很氣餒，輸了比賽更會發脾氣。他形容，有朋友認為他性格固執，但在運動上卻是優點，「搵到啱嘅方向固執，就係一種堅持」，而「大個之後，知道點樣接受失敗，點樣檢討自己、紓緩壓力。」
此外，伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱均、香港無國界醫生董事會副主席陳詩瓏、博勝集團創辦人兼行政總裁潘智豪和香港青年創業家總商會主席謝海發亦獲獎。
繼實施「0+3」之後，各界預計「0+0」的日子不遠了，旅客重臨，指日可待，各方迎客的籌備工作亦如箭在弦。旅發局計劃斥資最少一億元，待通關之後，馬上展開全球宣傳香港計劃，包括推出五大體驗活動、來訪享受全...
2022-10-06
中國影音分享平台抖音，最近禁止用戶使用廣東話直播，引起部份廣東網民抵制。一名擁有逾四百六十萬粉絲的網紅被抖音限制帳號，他直斥平台十分落後，以「無法識別語言」為由封號亦非常荒謬，因此宣佈退出抖音。 該名...
2022-10-06
北韓周二早上發射一枚中遠程彈道導彈飛越日本領空，是至今發射最長飛行距離的一枚導彈，行動惹來國際譴責。美韓兩軍於同日晚間發射四枚地對地導彈反制，但其中一枚失靈墜落發射基地，南韓軍方昨就事件引起居民恐慌道...
2022-10-06
新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨日截票。新地代理總經理胡致遠表示，項目昨日截收949票，對比今天銷售的45伙價單單位，超額約20倍。他指出，項目仍有部份單位未推，其中包括項...
2022-10-06
內地第三大鋰電池巨頭中創新航（3931）將於今日掛牌，其暗盤表現較近期其他新股為佳，於輝立暗盤交易場收報38元，與招股價持平。中創新航以下限38元定價，一手中籤率100%，全球發售約2.66億股，香港...
2022-10-06
阿仙奴在十月要連踢九場賽事，領隊阿迪達早已表明會在歐霸輪換讓主力休息。該隊今晚A組主場對實力次一級的挪威球隊波杜基林特，即使派出前鋒尼基迪亞等年輕球員出戰亦力足取勝，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關...
2022-10-06
《第27屆釜山國際電影節》昨晚在釜山海雲臺舉行開幕儀式，梁朝偉以一身白色西裝行紅地氈，出席的藝人還包括宋康昊、丁海寅、玉澤演、具惠善及柳俊烈等，星光熠熠。梁朝偉獲頒「亞洲電影人獎」，日前他與劉嘉玲先後...
2022-10-06
日本、新加坡、泰國、台灣都已經打開大門，迎接海外旅客重臨，吸納遊客的龐大消費額，以重振受疫情困擾近三年的本土經濟。相比之下，香港仍然實施「0+3」，慢何止三拍。近日「0+0」快來之說，甚囂塵上，各界不...
2022-10-06
昨晚谷戰是季內首度跑九場，姚廄「觔斗雲」捧走香港鄉村俱樂部挑戰盃，潘明輝憑呂廄「威進駒」、文廄「大家開心」和羅廄「順勢而飛」中三元，並且成為騎師王。至於葉楚航憑「神朗金剛」和「雲彩飛揚」起孖，取得從練...
2022-10-06