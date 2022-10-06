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4運動員奪傑青 張家朗：固執係堅持

2022-10-06 列印
■十大傑青昨出爐：（左起）潘智豪、陳詩瓏、張家朗、麥凱鈞及謝海發。
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「十大傑出青年選舉」昨日出爐，今年有八人獲獎，青年運動員佔了一半，包括劍擊運動員張家朗、三名香港乒乓球代表隊運動員李皓晴、杜凱琹及蘇慧音。

張家朗致辭時表示，自己在練習及比賽中的鬥心強，若達不到目標，便會很氣餒，輸了比賽更會發脾氣。他形容，有朋友認為他性格固執，但在運動上卻是優點，「搵到啱嘅方向固執，就係一種堅持」，而「大個之後，知道點樣接受失敗，點樣檢討自己、紓緩壓力。」

此外，伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生麥凱均、香港無國界醫生董事會副主席陳詩瓏、博勝集團創辦人兼行政總裁潘智豪和香港青年創業家總商會主席謝海發亦獲獎。
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