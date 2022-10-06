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凱施餅店傳經營困難 兩成員工被拖糧　

2022-10-06 列印
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再有餅店傳經營困難。有四十多年歷史的凱施餅店出現拖糧情況，酒店及餐飲從業員協會指獲悉該餅店約兩成員工未能準時出糧，公司希望於短期內處理。據悉被拖糧員工屬後勤部門，主要為八月份薪金未付。積金局亦指凱施餅店拖欠員工八月份的強積金供款，共約七十六萬元，涉及約五百八十名員工。
欠供強積金76萬　涉580員工

工會指凱施餅店有數十間分店及約八百名員工；明白餅店在疫情下生意受影響，但仍希望僱主能盡快履行承諾，在本周內發放工資。

積金局指高度重視僱主是否有拖欠強積金供款，已聯絡僱主要求補交欠款。積金局將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括展開民事申索。至於九月份供款，如有關僱主未有作出供款，會採取追討行動。
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