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渡輪疑有持槍乘客　荷槍警登船搜查

2022-10-06 列印
■逾二十名身穿避彈衣頭盔警員登船搜查。
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逾二十名身穿避彈衣頭盔警員，昨午四時許手持MP5衝鋒槍登上一艘剛駛近中環碼頭的渡輪，警員要求乘客不准落船，雙手亦須放前不可按電話，氣氛緊張。現場消息指警方接報指有外籍人士持槍乘搭渡輪。警員逐一搜查後未有發現，才將船上的乘客放行。

有乘客指「初時大家都唔知咩事，突然見到大約十幾廿個揸住槍、full gear嘅差人上船」，當時在場有約數十名乘客均甚驚慌。
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