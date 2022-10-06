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美股中段跌379點

2022-10-06 列印
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杜指中段報二九九三六點，跌三百七十九點；納指則報一○九二九點，跌二百四十六點。滙控美國預託證券價格見四十一點九三港元，跌零點七二港元；騰訊則見二百七十四點八二港元，跌四點一八港元。
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