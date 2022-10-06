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廢逾2萬張「免針紙」 江玉歡批「兒戲」

2022-10-06 列印
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警方早前拘捕七名醫生指涉嫌濫發「免針紙」，醫務衞生局局長盧寵茂及後宣佈，逾兩萬張相關免針紙將於下周三起失效。立法會議員江玉歡直斥，法例未有賦予局長相關權力，指他一意孤行，「若法律是可以這般兒戲，何必要經過繁複的立法程序」，她希望政府澄清相關法律依據。

行政會議成員湯家驊則認為，相關法例假設局長有權決定某豁免證明書是否符合法定條件，相關行政權力之行使十分常見。
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