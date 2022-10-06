任睇No.1
  • 28º
  • 78%
  • 2022年10月6日 星期四
熱門： 大埔譚仔李怡消費券劉溫馨載荷專家

日報新聞 > 港聞

摩洛哥籍漢涉辱國旗及區旗被捕

2022-10-06 列印
■案件涉及十三支國旗及十二支區旗。
Previous Next

警方拘捕一名摩洛哥籍男子，涉嫌在北角電氣道刑事毀壞及侮辱國旗及區旗。被捕男子單獨犯案，據悉最近與港人妻子感情生變而離婚，疑洩憤犯案，警方正調查其精神狀態。

東區警區刑事總督察張恒暉指，案件發生於本月二日凌晨四時十八分在北角電氣道及屈臣道交界，案件中涉及十三支國旗及十二支區旗。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
【虛擬資產監管與投資者保障新知】節目重溫
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd