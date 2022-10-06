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李怡逝世 陶傑讚弱小仗義

2022-10-06 列印
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本港著名作家李怡昨在台灣逝世，享年八十七歲。作家陶傑證實李怡死訊，形容李怡為弱小仗義，為自由呼號，是讀書人的標本。

李怡本名李秉堯，一九三六年出生於廣州，父親為粵語片導演李化，堂兄為粵語片導演李晨風，二姑姐為上海知名影星李麗蓮。他於一九四八年移居香港；一九七○年曾創辦《七十年代》雜誌。
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