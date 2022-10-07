莫爾達紹夫受多國制裁 普京老友俄富商超級遊艇現港

■一名乘渡輪上班的市民，昨早亦發現「諾德」，於是拍照上傳至推特。

俄羅斯第二大富商莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）被指與俄國總統普京關係密切，受到歐美多國制裁。有外媒早前稱，由莫爾達紹夫擁有的巨型豪華遊艇「諾德」（Nord），全速由非洲駛回海參崴，以免遭西方扣押，但有港人目擊，這艘遊艇進入本港水域停泊。根據海事處網站，巨型豪華遊艇「諾德」於本周三下午抵達本港，同日四點十四分拋錨，停靠在維港西面俗稱「西頭」的「入境船隻西面碇泊處」，其遊艇經紀人是 Lodestone Yachts。本港一名市民在社交媒體Twitter發圖文指，昨早乘渡輪上班時，目擊「諾德」的蹤影。曾停泊南韓釜山港今年二月，俄羅斯入侵烏克蘭，美國及歐盟相繼制裁莫爾達紹夫等與普京關係密切的俄國富商，措施包括扣押財物。翻查資料，「諾德」在非洲塞舌爾「過冬」，今年三月十二日離開，四月十一日抵達俄羅斯海參崴。據外媒Luxury Launches報道，為免被西方國家扣押，莫爾達紹夫當時花費總值四十六萬五千美元的燃料，讓「諾德」航行六千七百零一海里，同時關閉船上的強制性定位響應器，全速駛向海參崴。今年六月，「諾德」曾駛過日本海，曾停泊韓國釜山港，之後再返回海參崴。所有入境船隻入境前要向海事處申請，需滿足多項要求，但船主是否被制裁，則不在考慮之列。入境船隻一般獲准逗留不多於一個月，但法例規定，所有入境船隻不能在本港水域連續逗留超過一百八十二天。《福布斯》今年三月報道指，「諾德」遊艇仍為莫爾達紹夫擁有，船長四百六十四英尺，在開曼群島註冊，價值達五億美元。船上配備奢華，包括健身房、電梯、游泳池、電影院、燒烤場、水療室、桑拿浴室、美容院等，同時還有兩個直升機停機坪，一個在遊艇船頭，另一個在頂層甲板。