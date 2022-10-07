東鐵內國語教孩關愛小童惹不滿 台媽與港人爆讓座罵戰

■黃衣女子因拍片者上前拍攝小童而不滿。

■有港鐵職員進入車廂。

一名「台灣媽媽」帶小童坐港鐵，要求乘客讓座給她的小朋友，演變成激烈口角。兩名女子日前在東鐵線列車內，批評在場乘客未有向小朋友讓座，隨後與乘客爆發口角衝突，導致列車一度暫停行駛。相關影片在網上流傳後，引發熱議。同日傍晚，當事人疑似在網上投稿，文章指「台灣媽媽」先用英文禮貌詢問「博愛座（關愛座）」的人是否願意讓座，對方同意，於是小朋友詢問媽媽「博愛座」的事，「台灣媽媽」則向其教導老弱婦孺的定義，但旁邊有人「聽到媽媽用國語教孩子要讓座給小孩，就很不爽的指着媽媽說，為甚麼一定要讓小孩，然後開始拍媽媽拍小孩」，因被人拍攝，才引起其後的吵架。記錄口角事件的四段影片，在facebook群組「大埔 TAI PO」發佈，片中可見，帶着兩名小朋友的兩名女子，與同車廂的乘客爭執。紫衣女子表示：「小朋友驚跌親」，其後旁邊有人責備兩女子「教壞細路」，另有男聲揶揄：「又要窮，又要做老闆啊嘛」。延誤開車乘客鼓譟乘客欲拍攝涉事小朋友有否企不穩，此舉令兩女子情緒激動，追問：「點解你要影細路仔？」其後走向前，拍打乘客手機以圖阻止拍攝。乘客其後說道「睇下啲大陸人」，頓時令兩女情緒更激動，兩女回應：「我唔係大陸人，我有台灣身份證」。雙方持續爭執，此時有職員上車了解情況，期間列車延遲開車，令其他乘客鼓譟。有facebook專頁替兩名涉事女子的投稿發文，文中她們自稱是「台灣嫁來的台灣媽媽，老公都是香港人」。「台灣媽媽」續指，在台灣從小被教育博愛座（關愛座）是老弱婦孺，小朋友也需要被讓座，並指「或許香港博愛座（關愛座）的定義不同」，但強調沒有勉強任何人讓座。不少人認為，「嫁咗去香港，就跟返香港規矩，就係咁多」；有人指「最大問題係個『台灣媽媽』到依家都仲未明白，『係佢自己老奉嘅態度出咗問題』」；亦有人表示：「呢度喺香港，幾時變咗我哋要就番人哋嘅規矩」。