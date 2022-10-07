﻿亞博入住少方艙多丟空 會展業界促交還復常﻿

■洪水橋方艙丟空至今。

疫情下，會議展覽業受防疫措施限制，不但無法吸引國際大型展覽，連亞博館也被當局轉作「抗疫」用途。不過，本報發現，亞博臨時檢疫中心近日入住率近兩成，不足三百人，而亞博新冠治療中心上周入住人數太低，轉為備用。另一邊廂，多間方艙醫院共設五萬牀位，大部份由今年五月起丟空至今。有議員認為，當局應研究是否繼續讓亞博抗疫，並盡快為會展業界提供復常藍圖。自二○二○年起，政府使用亞博館作治療及隔離用途。迄今，亞博十個場館中，六個被社署使用，另兩個被醫管局使用。據社署資料，至九月二十五日，亞博四個臨時檢疫中心共有一千四百張牀位，但入住率由八月底的八成半，跌至本月二十五日的二百六十五人。而上月初，社署開設啟德檢疫中心，使用其中二百六十個牀位，至今一直不需使用全部七百八十六張牀位。換言之，亞博和啟德同時存在大量空牀。至九月二十九日，醫管局亞博館新冠治療中心入住人數則只得三十四人，不足其二百六十張病牀的一成半，其後醫管局宣佈將其轉為備用用途。另一邊廂，保安局轄下的方艙，現在只有啟德、竹篙灣正在運作，至於新田、青衣、粉嶺、潭尾、港珠澳、洪水橋、落馬洲河套區的方艙，合共近三萬牀位，由今年五月起備用，丟空至今。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，確診人數下降，政府應考慮使用其他設施，將亞博設施交還，讓展覽業復常。工業界立法會議員吳永嘉表示，大型展覽籌備需時半年，若半年後有大量展覽在港舉辦，場地便供不應求，當局有需要交還亞博館。批發及零售界立法會議員邵家輝說，政府應認真研究是否需要使用亞博作隔離用途，更重要的是為會展業界提供復常藍圖。本報向政府相關部門查詢，只有醫管局回覆指，有必要保留亞博館作備用用途。