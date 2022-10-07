社交鬆綁即開兩圍 婆婆請歌友飲茶

部份社交距離措施昨日起放寬，食肆每枱最多可坐十二人，宴會人數上限亦倍增至二百四十人。不少茶客昨相約多位好友到酒樓用膳，酒樓業界料生意可增三至四成。



旺角倫敦大酒樓昨天早市明顯較之前旺場，幾乎滿座，當中不乏十二人一枱。八十多歲的謝太昨早九時半已到酒樓，她感觸指失去老伴後，家裏只有傭人而感孤單，故放寬後，特意「開」兩圍宴請歌友來喝早茶，「開心好多，以後會嚟多啲。」陳女士稱可以坐多些人，點餐時可以豐富些，「之前兩隻雞分開三枱比你，吃得也不開心。」



酒樓副總經理蘇萬誠指放寬每枱至十二人對晚市有很大幫助，「希望啲人樂意擺返酒，個多兩個月酒席返嚟。」他指要觀察一個多月才能看到放寬後的成效，預料生意可有三至四成增長。

