任睇No.1
  • 26º
  • 94%
  • 2022年10月7日 星期五
熱門： 東鐵李怡讓座陳奕迅流感疫苗

日報新聞 > 港聞

趙心童染疫 退出桌球大師賽

2022-10-07 列印
Previous Next

香港世界桌球大師賽昨日起開鑼，但原定昨晚七時出戰的中國內地球手趙心童（見圖）確診新冠病毒，要退出今屆賽事；趙的參賽席位由世界第七的威廉斯頂上。
  另外，粵港澳大灣區發展專員袁民忠昨日快測陽性，正按規定居家隔離。立法會議員吳傑莊亦快測陽性，正居家隔離，他向傳媒指症狀輕微。吳前日曾出席立法會前廳交流會與財政司司長陳茂波等人交流；會後又曾約見創新科技及工業局局長孫東。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
【虛擬資產監管與投資者保障新知】節目重溫
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd