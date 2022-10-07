趙心童染疫 退出桌球大師賽

香港世界桌球大師賽昨日起開鑼，但原定昨晚七時出戰的中國內地球手趙心童（見圖）確診新冠病毒，要退出今屆賽事；趙的參賽席位由世界第七的威廉斯頂上。

另外，粵港澳大灣區發展專員袁民忠昨日快測陽性，正按規定居家隔離。立法會議員吳傑莊亦快測陽性，正居家隔離，他向傳媒指症狀輕微。吳前日曾出席立法會前廳交流會與財政司司長陳茂波等人交流；會後又曾約見創新科技及工業局局長孫東。