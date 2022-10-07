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美股中段跌106點

2022-10-07 列印
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美股低開，杜指中段報三○一六七點，跌一百零六點；納指則報一一一四二點，跌五點。滙控美國預託證券價格見四十一點七六港元，跌零點四九港元；騰訊則見二百七十八點四三港元，升零點六三港元。
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