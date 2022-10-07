﻿膠袋徵費年底加至1元﻿

政府指膠袋總棄置量有回升的趨勢，反映有必要改善計劃，以維持其減廢成效。為此，政府建議將膠袋徵費，由五毫增加一倍至一元，目標在今年十二月三十一日實施新徵費。環境及生態局局長謝展寰將於十月十九日的立法會會議上，動議就膠袋徵費擬議決議案表決。當局估計新徵費實施後，堆填區膠袋的棄置量預計可減少大約百分之二十五。



豁免範圍方面，當局將取消目前兩項豁免，包括「盛載冰凍或冷凍食品」以及「完全載於非氣密包裝食品」。至於「用作包裝的膠袋」及「隨服務提供的膠袋」這兩項豁免將會保留。散裝食品例如無包裝蘋果，以及用紙局部包好的麵包等非氣密包裝的食品，則每單一交易限提供一個免費膠袋。



政府強調在相關法例通過後，會預留時間供業界及市民適應新措施，期間會安排一系列宣傳活動，以協助業界和市民了解即將推行的優化計劃。政府目標在今年十二月三十一日實施新徵費。

