北京3日2檢嚴格防疫

中共二十大將於下周日（十六日）舉行，北京對返京人士實施嚴格防疫規定，包括三天兩檢、不聚餐、不聚會等，同時要求他們主動報備，如經過涉疫地區須暫緩返京。



內地過去一日新增一千一百八十八宗本土陽性個案，北京發現四宗本土感染。由於國慶假期已過了一半，各地進入返程高峰，當局提醒返京人士抵京後須三天兩檢、不前往人員密集場所等，上班前須持有四十八小時核酸陰性證明。至於出京旅行及自駕遊人士，當局要求他們返京時要主動報備，若選擇乘飛機、火車、長途客運等公共交通工具，要全程戴口罩、查驗核酸陰性證明。



上海新增十一宗本土無症狀感染個案，至於海南省的本土疫情反覆，海口市決定昨行臨時性全域靜態管理。