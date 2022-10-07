副作用CINV影響化療 新型止嘔藥效力強助抗癌

香港頭號殺手——癌症令人聞之色變，治療癌症的化學治療（化療）更令不少癌症病人萌生放棄治療的念頭，皆因化療副作用 - 噁心和嘔吐實在令人受盡煎熬，惟現時已有多種藥物可大大減輕甚至預防這種副作用。



化療是現時治療各種癌症最常用的方法之一，即採用藥物殺滅或抑壓癌細胞生長和繁殖，惟多數病人在化療後會出現不同程度的副作用，如掉頭髮、口腔或咽黏膜潰瘍等，而最令病人難以忍受的可能是噁心和嘔吐。



多種因素造成CINV



噁心和嘔吐這種副作用在醫學上稱為Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting （CINV），臨床腫瘤科林嘉安醫生解釋，從時間上分類，CINV可分為急性、延遲性和預期性 3 個模式，前者自化療開始24小時內因藥物反應而出現噁心和嘔吐；延遲性是在化療24小時後出現，有時維持長達數天；亦有些病人未化療就想嘔，稱之為預期性 CINV。若從化療藥物引起 CINV 的強度劃分，亦可分為高、中、低3類。



林嘉安醫生指造成CINV主要因素之一，是化療中透過不同受體的激活，有機會啟動嘔吐反射而引致CINV；病人方面，本身較焦慮、怕化療的病人較易有CINV，亦有數據顯示女性病人較多有 CINV。



醫生會根據化療藥物引致CINV的潛在風險（分為高、中、低和輕微致嘔）、過往的經歷、病人因素等，考慮為病人處方止嘔藥以舒緩CINV。林嘉安醫生表示，傳統止嘔藥一般有多巴胺受體拮抗劑、類固醇，還有預防性的鎮靜劑，但效力不算理想；較新的止嘔藥包括 5HT3、NK1拮抗劑（口服/注射），效果明顯較好；最新型的止嘔藥則結合了5HT3和NK1拮抗劑，藥丸數量、服用次數減少了，對病人更方便。



根據國際指引調整藥物組合



「有類病人還未試過化療，心理上就先害怕CINV令他們『無啖好食』；另一類是化療後真的出現嚴重CINV，即使用了止嘔藥也沒改善，部分會消極地想：化療一定會嘔，吃什麼藥都是止不了，就自己忍着，連醫生都沒告知。」林嘉安醫生指出，病人應與醫生好好溝通，了解造成CINV的因素，無論公、私營醫生都會參考美國國家綜合癌症網（NCCN）2抑制嘔吐藥物的指引，調整藥物組合，包括新型止嘔藥，以發揮最大藥效，所以病人毋須因為 CINV 而抗拒化療以致影響康復。



「我從醫多年，見證了止嘔藥的不斷改進，以前見過化療病人真是嘔得很辛苦，食慾全無，生活質素變差；配合新藥後，約9成病人化療後都沒出現明顯的CINV，的確幫了病人不少。」