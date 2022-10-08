同患新冠及流感病情更嚴重 BA.2.75識逃逸 「雙毒」恐夾擊

■早前取消的衞生防護中心疫情簡報會昨再召開。

新冠未完，流感又起。早前取消的衞生防護中心疫情簡報會昨再召開，警告新加坡近日疫情反彈，當中變異病毒株BA.2.75佔個案兩成半，特點是具免疫逃逸特徵，或致二次感染，而同一時間踏入冬季，因人人戴口罩消失兩年的流感病毒有機會再出現。有醫生指，兩種病毒如同時攻入人體發病，病情有機會更嚴重。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港過去兩周的每日確診宗數，徘徊在三千五百至四千五百宗之間，認為本港疫情已進入平台期。「0+3」檢疫安排實施一個多星期，輸入個案初步有上升，但相信現有措施可控制病毒流入社區風險。本港過去一日新增四千三百六十九宗新冠個案，當中三百八十六宗為輸入個案；再多兩名患者離世。3歲幼童或現重症但他提醒，進入冬季，新冠病毒再次活躍，新加坡確診宗數錄得持續上升趨勢，BA.2.75在當地已佔兩成半個案，這變異病毒株具免疫逃逸特徵，或致二次感染，之前確診過或新冠疫苗的抵抗力亦未必可預防。他又指，本港過往亦發現有零星BA.2.75個案，主要涉及輸入個案，「會密切注視，睇下呢隻病毒株會唔會喺香港多咗個案。」因應世界各地放寬防疫，包括取消口罩令等，今年冬天或出現較嚴重情況。歐家榮坦言，擔心冬天新冠及流感一齊爆發。歐家榮又指，世界各地流感亦出現活躍情況，今年南半球冬天出現嚴重流感季，超越過去兩年平均數，而在北半球的美國、加拿大等，在今年亦有同樣情況。他續指，本港過去兩年沒有爆發流感，普遍市民缺乏流感抗體，其中三歲或以下幼童有機會未接觸過流感，可能會出現重症風險，呼籲市民接種流感疫苗，今年亦供同時接種流感及新冠疫苗。衞生防護中心榮譽顧問醫生曾浩輝提到，如同時感染新冠及流感，有研究顯示病情會更嚴重；今年冬季新冠與流感同時爆發的機會增加，將會對醫療系統造成相當壓力，今個冬天市民不可與口罩「講再見」。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，同時感染流感與新冠病毒，理論上有機會令病情更嚴重。他又認為，現時是放寬入境措施的黃金時間，指若再等多一段時間「開關」，本港免疫衰退情況可能會出現，如新病毒株流入，確診宗數有機會如新加坡般上升。