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李家超今上任百日 已收房屋提速報告

2022-10-08 列印
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特首李家超昨在社交網站表示，今日是他上任一百天，分別由財政司司長及副司長帶領的「土地及房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」，昨日已向他提交第一份百日報告，他正審視報告建議，考慮納入《施政報告》內。

財政司司長陳茂波表示，報告從「提速、提效、提量、提質」等方面提出具體建議，以增加土地和房屋供應。發展局局長甯漢豪亦指，「統籌組」聚焦討論及推進多方面工作，包括整體土地及房屋供應、精簡發展程序等。
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