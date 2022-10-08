﻿MakerVille發聲明

■李啟言（阿Mo）為其中一位嚴重受傷的舞蹈員。

撐總承辦擁30年經驗﻿﻿﻿MIRROR演唱會七月底發生嚴重意外，令三名舞蹈員嚴重受傷，主辦單位之一MakerVille之前被網民炮轟龜縮，昨日終於發聲明交代，強調演唱會的總承辦商有超過三十年經驗，公司絕非選擇較便宜的非一線團隊，成本更非首要考慮因素。聲明表示，事故發生後，MakerVille立即聘請獨立第三方專家協助進行調查，了解事件的來龍去脈。公司內部也從不同細節搜羅資料，包括是次演唱會的籌備流程及安排、提交予相關機構的文件及現場檢查報告，以及公司曾建議的一系列額外安全措施等。在調查結果公佈後，公司將在不影響任何法律程序的情況下，向公眾交代更多的細節。而MakerVille在委聘製作團隊時，包括在演唱會擔任關鍵職務的總承辦商及監製，資歷及經驗屬首要考量。是次演唱會的總承辦商在行業有超過三十年經驗，曾舉辦超過六百場演唱會。公司絕非選擇較便宜的非一線團隊，成本更非首要考慮因素。聲明亦指，一直關心三位受傷舞者李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac），並與他們及其家人聯繫，了解他們的需要，及承諾承擔他們的醫療費用及提供其他援助，公司將繼續和他們保持溝通以提供支援；「事件對公司整個團隊及MIRROR都是沉重打擊，尤其眼見事故對MIRROR歌迷及社會大眾造成的困擾，我們當中的歉意與難過，難以筆墨。」