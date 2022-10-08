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大閘蟹店吊燈漏電釀火警

2022-10-08 列印
■深水埗一間大閘蟹專門店起火，消防員到場將火撲熄。
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深水埗一間大閘蟹店昨日凌晨三時許，懷疑因吊燈漏電引發火災，期間一名消防員撞傷要送院治理。火災後大閘蟹店暫被截電，老闆心急向隔壁店舖借電救蟹。

據老闆林先生表示，店內有五個大小雪櫃收藏大閘蟹，店舖已被中電截斷電源，暫時仍未有蟹被焗死，「依家諗緊辦法，同隔籬舖借電救蟹先」。他估計是雪櫃頂有電線殘舊短路引致火警。■東主在雪櫃加放冰塊，為蟹保溫。
■東主在雪櫃加放冰塊，為蟹保溫。
■老闆林先生向隔壁店舖「借電救蟹」。
■老闆林先生向隔壁店舖「借電救蟹」。
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