大閘蟹店吊燈漏電釀火警

在食品店見到有四川出品的罐裝豬油，心念一動，買了一罐。回家第一樣想試試這豬油的，就是下一碗餛飩。上海人家裏下餛飩，餛飩湯只用醬油沖，再切一些大蒜葉，放一勺豬油，這碗餛飩便非常美味了。為了舊夢重溫，我還...

2022-10-08