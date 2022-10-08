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「傑斯」判囚32個月

2022-10-08 列印
■網台主持「傑斯」尹耀昇。
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網台主持「傑斯」尹耀昇前年在節目發佈煽動言論，及使用銀行帳戶清洗逾一千萬元犯罪得益，他上月承認其中一項串謀作出具煽動意圖的行為罪及三項洗黑錢罪，昨於區域法院被判囚三十二個月。法官謝沈智慧正式下達充公令，下令尹在六個月內交出可變現的四百八十七萬元資產。

法官指當時本港正經歷連串暴力和違法行為，在這社會氛圍下作出煽動行為，明顯是「火上加油」。
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