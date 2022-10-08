俄富商遊艇靠泊 港不實施單方制裁

被指與俄羅斯總統普京關係密切，正受歐美多國制裁的俄國第二大富商莫爾達紹夫（Alexey Mordashov），其擁有價值五億美元（約三十九億港元）的巨型豪華遊艇「諾德」（Nord），正停泊維港西面俗稱「西頭」的入境船隻西面檢疫碇泊處。海事處昨回覆傳媒表示，不評論個別抵港船隻的事宜，但指特區政府無權力，也不會實施其他司法管轄區的單方面制裁。



「諾德」堪稱海上行宮，全長一百四十二米，較港人熟識的珍寶海鮮舫長七十六米，即幾乎是珍寶的兩倍長。此外，有六層甲板的「諾德」設有兩個直升機坪，好比一艘迷你郵輪，亦有戲院、健身室、泳池、水療室等設施。