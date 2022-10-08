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孱仔廣告男蛻變健美先生

2022-10-08 列印
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「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」二〇〇一年社會福利署的廣告成為香港人的集體回憶。廣告中的「四眼仔」鄭仲軒，經過二十一年後，原來已由外型孱弱變身成為健美先生。近日他的照片在網上震驚網民，更有人笑稱：「果然係『生命滿希望，前路由我創』。」

今年三十八歲的鄭仲軒身形健碩，盡顯二頭肌、背肌、胸肌、腹肌。他曾贏得多個健美比賽獎項，去年接受訪問曾指要嚴格控制飲食作息，犧牲不少娛樂。
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