卓永興督師翌日故態復萌 街霸無視法律 雜物阻路停不了

■一日後，本報記者發現店舖又把雜物放回路面。

■大埔區議員何偉霖希望食環署加強和警合作，打擊阻街問題。

■上月中，當局到葵豐街一帶執法，違規店舖立即清走後巷貨物。

■後巷很快又被店舖霸佔作為貨倉。

■上月底卓永興巡視當天，食環署人員即時搬走大批阻街貨品。

新一屆特區政府推動清潔運動，頻頻動員落區移除雜物及檢控阻街行為，但不少店舖死性不改，當局掃蕩過後即故態復萌。本報記者直擊發現，兩個雜物阻街黑點大埔的大光里和葵芳的葵豐街，當執法人員清場過後，有人把貨物放回原地，連政務司副司長卓永興親自督師掃清的街道，一天後亦即回復原狀，路人難行，阻街問題依然沒完沒了。大埔區議員何偉霖說，大埔墟四里大光里是阻街黑點，涉及多間水果店和蔬菜店，「他們開了幾年，阻街問題便愈來愈嚴重。」何指，這些店舖不但將貨物霸佔大部份行人路，連對面的休憩處外圍空地亦被私有化擺貨，「就算夜晚關了門，他們將貨物擺街霸佔公眾地方，十分離譜。」何指，每個月收到數十名街坊投訴，「行人路本來很闊，擺貨後街坊行步路也困難。店舖又胡亂棄置腐爛食材和發泡膠盒，衛生很差，鼠患變得嚴重。」另外，當街坊向店舖表達不滿，往往反遭職員惡言相向。「收張告票平過租舖位」上月底，食環署人員檢走大批阻街貨物，而政務司副司長卓永興到場了解，阻街情況收斂。根據卓永興的社交平台圖片，可見食環執法後，上址行人路變回寬闊。然而，本報記者發現，守法情況只維持一天便打回原形，店舖再將貨物霸佔公眾地方，後巷堆滿貨物，「如果政府可以持續強硬執法，貨物刻意阻街就充公，商販就不會肆無忌憚。」街坊黃先生說。何偉霖說，食環署如要充公阻街貨物，須先在貨物上貼上「移走障礙物通知書」，三小時仍未清理才檢走，「很蠱惑，差不多夠鐘店舖職員就將貨物移去另一位置，避過充公。」他形容阻街店舖職員根本不怕當局巡查，食環人員做法多數先作口頭警告，店舖不聽才收告票，但每張告票只罰款一千五百元，「他們霸佔的位置，比本身舖位大幾倍，就算每天收一張告票，平過租多個舖位。」何希望當局修改打擊阻街法例，「例如移走障礙物通知書，現在有數小時寬限，店舖可以不斷移走貨物避過充公。而警方亦可增加和食環聯合行動，因為每次有警方配合，效果會好得多。」葵芳葵豐街亦有蔬果店舖長期霸佔後巷作貨倉，堆滿大批貨物和工具，影響街坊出入，「向食環署舉報，情況都沒有改善。」街坊吳先生表示，上月中食環署聯同警方到場執法，違規店舖擔心貨物被檢走，才快快將囤積後巷貨物和工具清走。街坊以為阻街問題得以解決，怎知第二天後巷又被商舖霸佔，「很明顯是現時阻街罰則不夠阻嚇性，這班人根本不把食環人員放在眼內。」「阻街罰則不夠阻嚇性」食環署回覆稱，今年一月至九月二十七日，該署接獲五十一宗和六十六宗涉及大埔墟四里和葵芳一帶店舖阻街的投訴。就大埔方面，發出一百五十二張定額罰款通知書、提出十六宗檢控及五宗拘控；向在公眾地方非法販賣並造成阻礙的違例者作出一宗拘控，及檢取涉嫌非法販賣的貨物及雜物共三宗；向擺放雜物妨礙街道清掃工作的物主，共發出四百六十八張「移走障礙物通知書」，及向違例者共提出十四宗檢控，並檢取約二千八百公斤蔬果及雜物。另外，該署於葵豐街向店舖擺放雜物妨礙街道清掃工作的違例者，共提出七宗檢控。為進一步打擊店舖阻街，食環署稱除向違例人士發出定額罰款通知書及傳票外，亦必須更有效清除和扣押放置在公眾地方的貨物，以收更大的阻嚇作用。就此，該署與警方在六個地區，包括東區、九龍城、觀塘、深水埗、荃灣及元朗推行聯合行動試驗計劃。由警方根據《簡易程序治罪條例》，要求阻街店舖在時限內清除阻街物品，否則該署會移除相關物品，並視乎證據和具體情況向物品擁有人提出檢控，並由警方向法庭申請充公無人認領的相關物品。