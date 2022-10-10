BA.2.75.2具高抗藥性 可能成為主流病毒株



新冠變種病毒威脅未曾停止，香港醫院藥劑師學會警告新變異株BA.2.75.2對本港現時使用的口服及針劑藥物，具有高度抗藥性，預計冬季會再有疫情爆發，建議十八歲以上人士盡快打第四針。



學會訪問約五百人，近七成四受訪者已接種三劑新冠疫苗，但只有約百分之六已打第四針；該會亦訪問近一百五十名家長，有四成七受訪家長指沒有或不會讓子女接種新冠疫苗，學會認為值得關注。

學會指BA.2.75比本港目前流行的BA.5更具傳播性，其中BA.2.75.2對本港現時使用的口服及針劑藥物具有高度抗藥性。學會會長崔俊明估計，BA.2.75有可能成為主流病毒株。



他認為初代新冠疫苗仍可減低感染BA.2.75和BA.2.75.2後的重症風險，因疫情有機會再於冬季爆發、第三針疫苗效用持續下降，建議十八歲以上人士盡快接種第四針。據衞生防護中心數字，現時有約四十七萬人已接種第四針疫苗，約佔十二歲或以上人口的百分之六點八。感染及傳染病科醫生林緯遜向本報表示，BA.2.75.2的逃逸能力高，但暫時未見殺傷力高，仍有待觀察。



醫管局行政總裁高拔陞指本港暫時的BA.2.75個案不多，要密切觀察；雖然可能會受到流感和新冠疫情夾擊，但醫院已提升準備應對。