公職成就備受肯定 啟剛政龍獲傑出華人獎

立法會議員霍啟剛及英皇集團副主席楊政龍等作為青年代表，首次亮相世界傑出華人舞台。霍啟剛積極推動體育、演藝、文化及出版事業的發展，組織跨界別交流活動，建立粵港澳文化藝術交流平台，通過文化藝術等途徑凝聚青年力量，助力推動粵港澳文化藝術發展等，贏得廣泛口碑。霍啟剛對於此次獲獎感言道︰「這個獎已頒了十六屆，有不少世界各地各界頂尖華人獲獎，希望從這些傑出人士的身上學到寶貴的東西。」



楊政龍身兼香港青年聯會主席，他積極投身青年工作，致力為青年解決「四業」，即學業、就業、創業和置業問題，早前更推出「共•融舍」房屋共享計劃為基層家庭提供過渡性房屋，緩解基層家庭的經濟壓力，並通過籌辦不同的社區交流以及義工活動改善基層家庭的生活質素，助其融入社會。楊政龍關注公益事業，亦大力推動娛樂文化產業的發展，持續透過參與投拍主旋律電影如《長津湖》、《懸崖之上》等，講好中國故事、傳播好中國聲音。