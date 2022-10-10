張翔 高永文 蔡志明 鄭志剛 霍啟剛 楊政龍 張家朗等齊獲獎 多個界別名人獲頒世界傑出華人獎

■楊政龍（中）從蔡冠深（左）及譚耀宗（右）手中，接過獎項。

■香港大學校長張翔， 獲頒世界傑出華人獎。

■楊受成頒獎予新世界發展行政總裁鄭志剛（左）。

■蔡加敏（中）代表父親蔡志明出席，並在戴德豐（左）及楊受成（右）手上領取獎項。

■高永文（中）高興接受獎項與譚耀宗（右）、戴德豐（左）合照。

「第十七屆世界傑出華人獎、第七屆世界傑出華人藝術家大獎、第三屆世界傑出華人青年企業家、世界傑青世界傑出華人青年獎」頒獎典禮昨午在會議展覽中心舉行，多人獲頒世界傑出華人獎，他們來自不同行業，對華人社會有重大的貢獻，包括香港大學校長張翔及榮休教授楊紫芝、旭日國際主席蔡志明、全國政協委員高永文、蘇長榮及霍啟剛、英皇集團副主席楊政龍等等。頒獎典禮冠蓋雲集，星光熠熠，主禮嘉賓包括全國人大常委譚耀宗、全國政協常委蔡冠深、英皇集團主席楊受成、四洲集團主席戴德豐、全國政協委員鄧竟成等。譚耀宗致辭時說，希望得獎者能更團結，鼓勵更多華人熱愛祖國，促進國家和其他國家人民的和諧發展、進步，說好中國故事，並以華人身份自豪。獲傑出華人獎的旭日國際主席蔡志明未能親臨現場，由女兒、旭日國際副主席蔡加敏代表。蔡志明發表感言：「十分榮幸獲頒世界傑出華人獎，未來我將一如既往做好本職工作，亦不忘貢獻社會。」蔡志明投身玩具業四十多年，有「玩具大王」稱號。在擴展業務同時，蔡與家人不遺餘力地參與社會公益事務，他於二〇〇九年獲頒香港金紫荊星章榮譽；今年二月，他以八十一億美元的財富值，位列「《福布斯》香港富豪榜」第十一位，在香港房地產工業富豪榜則排名第五位。英皇集團副主席楊政龍同樣獲得「世界傑出華人」的殊榮。在香港第五波新冠疫情期間，楊政龍帶領香港青年聯會籌組「童心抗疫YouAndMe」，向基層家庭派送超過一點五億港幣抗疫物資。今年，他首度與其父楊受成一同獲得由國家民政部主理的「中國慈善榜」頒發「慈善傳承楷模」獎項。楊政龍得獎後，除了感謝大會對他的肯定，亦不忘感激父親一直以來對他無限量的支持和鼓勵。他說︰「這個獎項對我而言意義重大，它將無時無刻鞭策我要更加努力、無畏向前。未來，我將不忘初心，在做好本職工作之餘，繼續深耕青年事務，為香港青年的發展添磚加瓦！」其他世界傑出華人獎得主包括港大醫學院內科學系榮休教授楊紫芝教授、全國政協委員、行會成員高永文醫生、新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛博士、全國政協委員、立法會議員蘇長榮博士、全國政協委員、香港立法會議員霍啟剛、香港立法會議員何君堯等。