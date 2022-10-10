戲路縱橫影視界 胡楓獲頒世界藝術家獎

大會設「世界傑出華人藝術家大獎」，頒發給自二十一歲入行演藝界的著名歌、影、視藝人胡楓。胡楓在影視圈地位崇高，備受各方愛戴及尊重，故主持人宣佈他獲獎時，在場所有人均起立，為這位縱橫演藝界七十多年的老戲骨喝彩和致以熱烈的掌聲。



胡楓接受楊受成及霍啟剛頒發獎項，即使高齡九十歲，他領獎時健步如飛，他說：「從未想過要為領獎而繼續演戲，反而是因為對這份工作及生活充滿熱誠，並享受工作帶來的愉悅及滿足感。」



修哥感謝楊提名，自言最初知道得獎感慚愧和汗顏，因為不知自己是否有資格得獎，不過想到自己七十年來對事業的貢獻，加上自己不斷工作、有熱誠，「現在唔會汗顏啦！」修哥上月曾確診新冠肺炎，現已康復，笑言︰「估唔到臨門（開演唱會前）一腳撻Q」，現時狀態良好，會為演唱會全力以赴。