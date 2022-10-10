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﻿警拘捕13人破多宗騙案﻿

2022-10-10 列印
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一名女子三月網購MIRROR演唱會門票，轉帳二千元後收不到門票，其後報案。警方上周四拘捕一名十九歲男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。

該名二十五歲女事主報案，指有人於網上社交平台兜售演唱會門票，事主於付款後一直未能收到門票，遂報警求助。據知，女事主購買的是MIRROR演唱會門票。

另外，警方於上周四至五拘捕十二名本地男女，涉嫌與九十五宗「低息貸款」騙案及「猜猜我是誰」騙案有關，涉案金額共約四百五十萬元；當中一名十七歲少年另涉嫌「管有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」等罪。
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