秋颱遇季風 天文台：風勢更大

香港天文台表示，位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區，會在未來一兩日逐漸發展，並移向菲律賓一帶；而季候風的「助攻」加上颱風的旋風，提醒風勢更加大。



內地中央氣象台發佈預報，未來十天西北太平洋將會有一至兩個熱帶氣旋生成，並可能對華南沿海帶來明顯風雨天氣。香港天文台曾撰文解釋，在秋季副熱帶高壓向南移動，有一段時間會覆蓋華南至南海北部，進入南海的熱帶氣旋便會向西橫過南海中至南部，與華南沿岸保持一定距離。