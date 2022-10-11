踢波須多交4落場者 網民質疑成效 康文署4辣招打擊炒場黨

康文署多年來打擊炒場活動，成效不彰，場價不跌反升，「炒場黨」豬籠入水。署方昨日出四「辣招」，針對最多人租用的天然及人造草地足球場，申請抽籤者須提交多四名用場者資料，當中三人須現身簽場並踢波。有立法會議員支持新招，指署方上次出招後，有市民反映稍為容易預訂場地。不過，有網民及「波友」形容，道高一尺，魔高一丈，炒場黨成本增加，必轉嫁用家，料場價續被炒高。



署方公佈，由今年十一月一日起，「康體通」用戶遞交天然及人造草地足球場的抽籤申請時，須填報多四名用場人士的「康體通」編號，租用人亦須與當中三人一同簽場及使用設施，確保有更多申請者確實做運動。而暫停預訂場地九十日的罰則，會由現時租用者被發現三十日內「不到場使用」或不取場的紀錄有兩次，延長至六十日適用期。至於「違規轉讓用場許可證」行為，由現時被暫停預訂場地資格一百八十日，加重至三百六十日。

禁租期延長至360日



此外，申請被放棄或取消訂場段節（俗稱執雞），會由現時早上七時半開始，提前至七時。而「康體通」訂場櫃枱及自助服務站則於早上七時十五分才展開，以打擊「排隊黨」。署方指，正開發一套全新智能預訂系統，在先到先得的分配機制上，加上抽籤分配康體設施。



立法會民政事務委員會主席鄭泳舜對「加辣」措施表示歡迎，指今年五月署方推出新措施後，有街坊反映預訂場地較過去稍為容易。不過，他期望當局適時公佈遏止炒場的數據，讓公眾監察成效。香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩接受本報查詢時認為，有關措施能提升炒場難度，不過他擔心「五人訂場，四人簽場」會否「太辣」，因為正常租用者，若其中有人遲到或爽約至人數不足，就無法使用場地。

波友：邊個來踢都未知



不少「波友」對須提交其他四人資料的措施有微言，認為是「不可能的任務」。有「波友」質疑，「我連有邊個隊友會來踢都未必預到啦，康文署到底知唔知一般用家點約賽」，又有人覺得炒場黨有反擊方法，可以找多四人陪坐，給予「包坐」的費用，最後成本落在真正用家身上。亦有人不明署方不針對「不取場／不在場使用」施加罰款，指「暫停預訂佢（炒場黨）都唔會賠錢有鬼用咩」。