■炒場黨公然網上「放租」。

霸場炒賣，有市有價，社交平台充斥「放場紙」群組，公然列出租用官方場地價目，着「有意者」私訊。記者放蛇，發現本周末原價每九十分鐘二百七十八元的標準人造草地足球場，竟炒高至七百至八百五十元，炒場黨更聲稱包簽場。而本周末原價兩小時二百九十六元的室內籃球場，炒高至一千一百元，聲稱「包坐」。康文署五月時為確保租場者確實是用家，規定租場者必須親身「簽場」外，使用場地時段內，會每隔一段時間檢查租場者是否在場。有炒家為應付簽場要求，坐在場邊，即所謂「包坐」。此例一出，炒場價格不跌反升，炒家乘機加價。有人向本報指，炒家每場要加收二百元「陪玩費」，令不少人擔心，新措施實行後如炒場黨派出四人「陪坐」，場價會飆升。香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩接受本報查詢時指，問題徵結在於康體場地不足，「如果全香港夠場，邊使搞咁多嘢」；鄭泳舜促政府盡快制定第二個「康體設施五年計劃」。