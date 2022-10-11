有指伯南克獲獎等於嘉許「美金融霸權」 美三雄奪經濟諾獎

■伯南克（後排左起）、戴蒙德及迪布維格瓜分經濟諾獎。

今年諾貝爾最後一項的經濟學獎出爐，由聯儲局前主席伯南克等三名美國經濟學家共同奪得，以表彰三人對銀行及金融危機的研究。有意見指伯南克獲獎，等於嘉許「美國金融霸權」，有經濟學者形容伯南克「可能頭上本身有啲光環」，承認諾貝爾經濟學獎頒給前美國政府高官，較為罕見。六十八歲的伯南克、六十八歲的芝加哥大學經濟學者戴蒙德，以及六十七歲的華盛頓大學經濟學者迪布維格，獲得今年諾貝爾經濟學獎，三人會同享一千萬瑞典克朗的獎金（約七百萬港元）。諾貝爾委員會指，三人在上世紀八十年代初的研究，「讓我們更認識銀行在金融危機中的角色，以及為何避免銀行倒閉如此重要」，強調研究為規範金融市場、應對金融危機奠定基礎。委員會指，在新冠疫情及二○○八年金融危機期間，有關研究尤其顯得「寶貴」。戴蒙德及迪布維格凸顯政府角色伯南克二○○六至一四年間出任美國聯儲局主席，因帶領美國渡過○八年經濟危機，於○九年被《時代雜誌》評選為風雲人物。他的研究針對一九三○年代經濟大蕭條，論證銀行擠提的危險，並解釋為何銀行是漫長而嚴重的經濟蕭條的主因。至於戴蒙德及迪布維格的研究，凸顯政府能夠擔當重要角色，調和存戶提款和投資需求之間的潛在衝突；同時亦展現政府提供銀行存款擔保，如何能避免金融危機。浸大財務及決策學系副教授麥萃才稱，諾貝爾經濟學獎一向有「市場性」，今年正值疫情，全球經濟蕭條，頒獎予三人，顯得「應景」。而防止銀行擠提，要求銀行做好風險管理，對當下環球經濟亦十分重要。對於有意見認為，伯南克獲獎，等於嘉許「美國金融霸權」，麥萃才回應指，不評論伯南克得獎是否有爭議，但形容對方曾做過聯儲局前主席，「可能頭上本身有啲光環」，而諾貝爾經濟學獎頒給前美國政府高官，則較為罕見。