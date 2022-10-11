港首現XBB .1亞系個案專家指疫苗仍有保護作用



「0+3」入境檢疫實施兩周後，本港就發現兩宗BA.2.75.2及XBB.1亞系個案，後者更是首次發現。有醫學專家指XBB.1傳染性高，與新加坡疫情反彈有關，但現有疫苗仍有保護作用。



衞生署公共衞生化驗服務處在輸入個案中，發現一宗BA.2.75.2及一宗XBB.1亞系個案，兩宗均為無症狀感染。其中「XBB.1亞系」變種病毒個案為本港首宗發現，患者為一名五十歲女子，於九月二十五日從美國抵港；至於BA.2.75.2患者則為一名三十二歲女子，她於九月二十三日由新加坡抵港。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，「XBB.1亞系」屬Omicron的分支，傳染性高。他指此病毒在新加坡及印度亦有出現，與新加坡疫情反彈有關，但現有疫苗有保護作用，可減低出現重症及死亡率。



中大醫學院公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安昨指BA.2.75等新病毒株已在海外出現，相信會流入本港，預料本地疫情將反彈，應維持現有防疫政策，但不應放寬院舍的防疫。



香港大學醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率近半個月由谷底回升，前日更升破一，為一點〇二六三，即一名患者至少可傳染一人。本港過去一日新增四千八百七十四宗個案，包括三百九十六宗輸入個案，另多十名患者離世。