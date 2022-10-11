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美股中段跌79點

2022-10-11 列印
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美股三大指數開市個別發展，有投資者趁低吸納。杜指中段報二九二一七點，跌七十九點；納指則報一○五二三點，跌一百二十九點。滙控美國預託證券價格見四十點七六港元，升零點四一港元；騰訊則見二百五十九點三六港元，跌四點四四港元。
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