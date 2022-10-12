食住行大加價 抵消圓匯貶值 日本解禁自由行 港人願捱貴價爭住玩

日本昨天起恢復免簽證自由行，大批港人雀躍出遊。然而，日本政府同時推出補貼計劃，資助國人本地遊，即時谷大需求，令酒店、食肆等旅遊設施大加價。有日本旅遊專家形容，日圓貶值二成半，但現時日本樣樣加價，港人遊日已沒着數，更要捱貴機票。

日本昨日起取消每日五萬人入境的上限，並恢復免簽證自由行。本港昨天最少有八班航機直飛日本，首班機昨早八時五十分起飛，目的地是福岡，不少登機港人難掩興奮之情。自由行的蘇先生說，爆疫近三年未有外遊，得悉日本開關，立即預訂機票，大概花約三千多元，預計在日會花費兩三萬港元，如不夠用就再兌換。另一位孟小姐說，懷念魚生的味道，落機第一站會直奔黑門市場吃一餐。



日本一方面吸引海外旅客，同時催谷國民本土遊，昨日推出「全國旅遊支援計劃」，補貼日本人內遊四成旅費，連同住所折扣、購物以及餐飲優惠券，每人每晚最多獲補貼一萬一千日圓，折合約六百港元。計劃率先在四十六個道府縣展開，東京都將於本月二十日加入，反應熱烈，數個主要日本住宿預約網站「大塞車」，同時酒店、遊玩場所、食肆等亦出現供不應求，紛紛漲價。

旅遊達人：有餐廳漲價67%



東瀛遊執行董事禤國全指出，日本受全球燃油價格上漲影響，除了機票價格上漲，酒店房間普遍上升近兩成。不過，由於港元與美元掛鈎，較日圓相對強勢，故能對沖匯率，但港人在日本消費，已享受不到港元紙水上升的「着數」。



旅遊達人項明生近日開辦高級遊日團，反應熱烈，但他向本報說，近期日本物價飆升，如他經常帶團去的京都某間餐廳，人均消費由疫情前的三千日圓，最近大漲至五千日圓，折合大約二百七十港元，升幅高達六成七。他正籌備北海道八天團，在預訂酒店房間時，酒店罕見地臨時起價，要求客人每晚要多付近五百港元才能留房。



此外，由於日本推出補貼計劃，大批日本國民用政府公帑免費旅遊。內外夾擊下，項明生稱，很多酒店和餐廳預訂爆滿，甚至有餐廳要求其旅行團分兩輪用餐，因為接待不了太多客人。他又透露，自己一位日本朋友，在日本政府的補貼計劃下，目前已用公帑免費旅遊四十五個道府縣，只差冲繩未前往，可見此計劃對國人的吸引力。