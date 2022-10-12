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聖誕新年飛東京 來回「癲價」1.3萬元

2022-10-12 列印
■疫情期間日本遊客稀少，當地政府昨推出補貼，催谷國民本土遊。
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日本昨日起全面開關，不少港人期待已久，即使捱貴機票都要日本玩番一轉，但機票高處未算高，接下來十二月至一月的旅遊旺季，來回香港至日本的機票更會漲至「癲價」。

根據國泰航空官網顯示，如於本月十二日飛往東京成田國際機場，並於十八日返港，來回機票價格為五千三百七十九元；但在聖誕假至新年假期間，即十二月二十二日至一月首兩周，來回機票則飆升至一萬二千七百七十九元，最貴更逾一萬三千六百元，升幅高達百分之一百五十四。

即使是日本另一個熱點大阪，現時來回機票價格為五千一百多元，但由十二月旺季開始，價格將急增至一萬二千至一萬五千多元。
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