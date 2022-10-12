■卓永興將持續落區督師打擊阻街，強調不會只留守辦公室。

本報周一報道，政務司副司長卓永興上月底到大埔視察阻街黑點，當天大量雜物被清除，但一天後附近商舖故態復萌，亂放雜物阻街。卓永興作出回應，強調他親自落區指導工作，有實際需要，「如只留守辦公室、拒赴前線了解情況，才會令人覺得奇怪。」據悉，他將會持續落區打擊黑點。食環署亦回應，有需要改變執法策略，但不透露詳情。更有效清除及扣押阻街物大埔區議員何偉霖說，近日大埔大光里仍有商舖擺放雜物阻街，「不過情況沒之前咁嚴重」。但何指，即使政府加大執法次數，但有商舖懶理，當局執法後故態復萌，形容情況不理想。他批評︰「政府行動前都事先通知涉事商舖，咁樣點樣解決問題？」他建議突襲執法，同時要提高一千五百元告票罰款額。卓永興上月二十九日到大埔等地視察打擊阻街黑點，對有市民形容是「做騷」，其辦公室回應本報時指，副司長到各區視察環境衛生和指導工作，有實際需要和自然不過，強調「專責打擊環境衛生黑點的官員，如只留守辦公室、拒赴前線了解情況，才會令人覺得奇怪。」據悉，卓永興日後會繼續落區指導工作。辦公室強調，店舖阻街問題存在已久，並非一朝一夕可改變，而要堅持長期執法，因此黑點在短期內出現反覆，是在意料之內。食環署回應本報時透露，有需要改變執法策略以加強成效，除向違例者發出定額罰款通知書及傳票，亦須更有效清除及扣押放置在公眾地方的雜物。過去一周，署方與警方在九龍城、深水埗、荃灣、觀塘、元朗、葵青和東區採取聯合行動，共發出九十八張定額罰款通知書和五張傳票，清除約十八點七公噸棄置物，並拘控三名涉嫌在公眾地方無牌販賣並造成阻礙的人士，充公約一百七十三公斤相關貨物。