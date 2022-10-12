「長洲覆核王」入稟 高院發臨時禁制令 政府暫緩廢7醫免針紙

七名西醫涉濫發「免針紙」被捕，相關兩萬張免針紙原本由今天起被廢，但「長洲覆核王」郭卓堅（見圖）入稟高院質疑當局違法，要求推翻報廢決定。法官把案件排期至下周四審理，並發臨時禁制令，暫緩執行政府決定。政府回應，暫緩實施規定。



入稟狀指，有市民因身體不宜接種疫苗，獲註冊西醫診斷後發免針紙，然而因沒有打針，未能使用「安心出行」進入公眾場所，認為醫衞局濫用權力，限制上述人士有如罪犯。代表答辯人醫務衞生局局長盧寵茂的高級助理民事法律專員廖冠華指，警方懷疑涉案免針紙未經真正臨牀評估確認不適宜接種，或對公共衞生及醫療系統構成「重大風險」，故須馬上阻止市民使用有關免針紙。

郭卓堅質疑「未審先判」



他重申，當局沒廢除可疑免針紙，僅指示處所負責人不得接納市民以其進出處所，但有關市民仍可買外賣；又指現時持涉案免針紙的市民，可免費到普通科門診診所接受臨牀評估，合資格人士可繼續獲發免針紙，故反對法庭發出臨時禁制令。



法官高浩文把司法覆核正審排期至下周四，並發臨時禁制令，暫緩執行當局決定。政府昨晚發公告，宣佈暫緩實施日前禁止持涉案免針紙人士進入處所的憲報，呼籲相關市民盡快重新諮詢其他醫生，以確定可否繼續獲醫學豁免。



郭卓堅於庭外指出，對法官決定感到高興，又指當局廢除被捕醫生所發免針紙的決定是「未審先判」，反問「萬一，七個醫生完全無罪咁點呀」。多次質疑政府廢除免針紙決定的立法會議員江玉歡稱，無論法庭判決如何，都尊重和接受，期望能從判決看到背後的法律依據。